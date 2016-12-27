Житель Печенги избежал наказания за незаконный вылов сёмги, заплатив 7500 рублей

27 Декабря 2016 года, 16:53

КАРЕЛИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня вступило в силу решение мирового судьи Печенгского района в отношении местного жителя, который осуществлял незаконный вылов семги.

Нарушитель был выявлен в октябре текущего года.

«В устье реки Печенга он установил сети для вылова рыбы и на момент задержания успел поймать несколько», – сообщили «Би-порту» в Пограничном управлении ФСБ по Республика Карелия.

По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 256 УК.

Суд вынес решение об освобождении жителя Печенги от уголовной ответственности из-за деятельного раскаяния. Также было учтено, что гражданин впервые совершил преступление и способствовал расследованию, возместив причиненный ущерб в размере 7500 рублей.

Ранее за ловлю сетями сига задержан житель пос. Умба. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Фото: fedpress.ru