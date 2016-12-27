Житель Печенги избежал наказания за незаконный вылов сёмги, заплатив 7500 рублей

КАРЕЛИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня вступило в силу решение мирового судьи Печенгского района в отношении местного жителя, который осуществлял незаконный вылов семги.
Нарушитель был выявлен в октябре текущего года.
«В устье реки Печенга он установил сети для вылова рыбы и на момент задержания успел поймать несколько», – сообщили «Би-порту» в Пограничном управлении ФСБ по Республика Карелия.
По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 256 УК.
Суд вынес решение об освобождении жителя Печенги от уголовной ответственности из-за деятельного раскаяния. Также было учтено, что гражданин впервые совершил преступление и способствовал расследованию, возместив причиненный ущерб в размере 7500 рублей.
Ранее за ловлю сетями сига задержан житель пос. Умба. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Фото: fedpress.ru