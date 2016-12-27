Гражданин Республики Беларусь депортирован за пределы России

28 Декабря 2016 года, 11:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря - Решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина, который был осужден за совершение преступления на территории России и отбывал наказание в нашей стране, принимается Министерством юстиции Российской Федерации.

В 2015 году, проживая на территории Республики Коми, житель Белоруссии, 1989 года рождения совершил кражу с причинением значительного ущерба потерпевшему. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и три месяца. Отбывал наказание житель ближнего зарубежья в одной из исправительных колоний Мурманской области.

В декабре истек срок его наказания. Житель Белоруссии под присмотром сотрудников управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области освободился из колонии и был доставлен в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. После оформления необходимых документов сотрудники мурманской полиции доставили его в один из аэропортов Москвы для депортации за пределы России.

Стоит отметить, что всего в течение 2016 года сотрудниками миграционной службы Мурманской области за пределы России было депортировано 15 иностранных граждан, освободившихся из мест лишения свободы Мурманской области.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УВМ УМВД России по Мурманской области)