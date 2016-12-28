В УМВД России по Мурманской области подведены предварительные итоги работы за год по выявлению и раскрытию экономических преступлений

28 Декабря 2016 года, 14:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря - Об этом сегодня на брифинге для СМИ рассказали врио начальника СУ УМВД России по Мурманской области Владлен Каширец и начальник УЭБиПК УМВД России по Мурманской области Федор Сигаев.

Всего в 2016 году следственными подразделениями органов внутренних дел Мурманской области направлено в суд 68 уголовных дел в сфере экономики. Общая сумма ущерба по оконченным уголовным делам составила 581 миллион рублей, из которых принятыми на стадии следствия мерами обеспечено возмещение 433 миллионов рублей.

По-прежнему одной из самых проблемных в регионе остается сфера жилищно-коммунального хозяйства. В текущем году в суд с обвинительным заключением направлено 12 уголовных дел данной категории. Общая сумма ущерба по ним превысила 440 миллионов рублей – в основном это денежные средства, полученные от граждан в счет оплаты коммунальных услуг, присвоенные руководителями управляющих компаний или председателей ТСЖ. Принятыми мерами УМВД России по Мурманской области удалось обеспечить возмещение ущерба на сумму 380 миллионов рублей.

Одним из самых громких уголовных дел данной категории стало уголовное дело в отношении руководителя одной из крупных управляющих компаний Октябрьского округа города Мурманска, который в период с 2013 по 2015 год в нарушение условий договорных отношений с ресурсоснабжающими организациями израсходовал по своему усмотрению денежные средства на общую сумму более 350 миллионов рублей. Данные денежные средства, поступившие от жильцов многоквартирных домов в счет оплаты коммунальных услуг, подлежали перечислению на счета ресурсоснабжающих организаций.

Руководителю управляющей организации было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». По ходатайству следователя в период проведения следственных действий был наложен арест на принадлежащие ему 100% долей уставного капитала возглавляемой им управляющей организации, что позволило полностью покрыть сумму причиненного ущерба.

В августе 2016 года приговором Октябрьского районного суда г. Мурманска обвиняемый был осужден, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишения права заниматься деятельностью в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством сроком на 2 года. Приговор был обжалован, однако по результатам рассмотрения в апелляционном порядке в сентябре 2016 года оставлен без изменения.

В то же время, отметил начальник УЭБиПК УМВД России по Мурманской области Федор Сигаев, после введения прямых платежей ресурсоснабжающим организациям населением преступлений данной категории стало меньше. В течение 2016 года сотрудники УЭБиПК выявили 18 преступлений, совершенных в сфере ЖКХ, из них 10 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. 15 преступлений раскрыто, выявлено и привлечено к уголовной ответственности 14 лиц.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства продолжает оставаться под контролем полиции, отметили участники брифинга.

Не меньшее внимание сотрудники полиции региона в течение года уделяли противодействию преступности в финансово-кредитной сфере. Свыше 100 уголовных дел в текущем году было возбуждено в связи с выявлением поддельных денежных средств.

Представители УМВД России по Мурманской области привели в качестве примера уголовное дело в отношении неработающего, ранее судимого жителя Мурманска 1971 года рождения за сбыт поддельных денежных купюр Банка России номиналом 5 000 рублей

По результатам проведенных сотрудниками УЭБиПК оперативных мероприятий была установлена личность сбытчика, а также способ совершения преступления. Изготовлением поддельных купюр он не занимался. Он приобретал их в другом городе, привозил в Мурманскую область и затем расплачивался ими в торговых точках за продукты питания, одежду, иные товары, получая сдачу настоящими денежными средствами. Так, обнаружив в Интернете объявление о продаже дорогого телефона, он приобрел его, отдав продавцу при встрече 50 тысяч рублей поддельными купюрами и получив впоследствии 30 тысяч подлинных рублей при продаже телефона перекупщикам.

В ходе расследования уголовного дела были собраны достаточные доказательства, подтверждающие факты сбыта поддельных денежных средств. Обвиняемый полностью признал вину и показал, что всего на территории Мурманской области он сбыл поддельных денежных билетов на общую сумму 170 тысяч рублей.

Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. ч. 1 ст. 186 УК РФ «Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года лишения свободы в исправительной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

Всего в 2016 году следователями УМВД России по Мурманской области по выявленным фактам совершения преступлений экономической направленности возбуждено более 260 уголовных дел. Вынесены обвинительные приговоры в отношении 43 лиц по 41 уголовному делу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области