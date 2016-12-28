Задержан глава ТЦ «Рекома»

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Юрий Петров: О технологиях и мобильном интернете Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко: «Альфа-Банк был и является законодателем трендов и инноваций в банковской сфере» Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева: «В России медленно, но верно, идет преобразование судебной системы» В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой