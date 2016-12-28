В Кольском районе возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством

28 Декабря 2016 года, 19:35

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 28 декабря - В отдел полиции поступило заявление от 29-летней женщины. Она пояснила, что в квартире по месту жительства на улице Кирова в поселке Мурмаши муж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, высказывал ей угрозу убийством.

Угрозы высказанные в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, в сложившейся обстановке потерпевшая воспринимала как реально осуществимые. Подозреваемый мужчина, 1985 года рождения, был доставлен в дежурную часть. Он пояснил, что конфликт имеет затяжной характер.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: newstracker