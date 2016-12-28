Кандалакшскими полицейскими за кражу ноутбука задержан местный житель

28 Декабря 2016 года, 19:50

КАНДАЛАКША/ 28 декабря - В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» обратился местный житель. 1971 года рождения. с заявлением о пропаже из его квартиры ноубука.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и установили обстоятельства происшествия. Житель Кандалакши распивал спиртные напитки в своей квартире, пригласив к себе в гости для компании малознакомого мужчину. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что хозяин квартиры уснул после распития спиртного, ушел из квартиры, прихватив ноутбук, находящийся в открытом доступе.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан ранее судимый за аналогичные преступления безработный житель Кандалакши. 1974 года рождения. В ходе обыска по месту жительства у него был обнаружен и изъят пропавший компьютер.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: Twitter