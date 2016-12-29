Следственные подразделения УМВД России по Мурманской области в текущем году направили в суд уголовные дела в отношении шести преступных групп

29 Декабря 2016 года, 11:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря - Об этом накануне на брифинге для СМИ рассказали врио начальника следственного управления УМВД России по Мурманской области Владлен Каширец и заместитель начальника отдела СУ УМВД России по Мурманской области Роман Свинар.

Как рассказали представители следственного управления УМВД, основными интересами членов организованных преступных групп, действовавших на территории региона, были незаконный оборот наркотиков, разбои и вымогательство денежных средств как граждан, так и бизнесменов. По направленным в суд уголовным делам 17 участников преступных групп уже осуждены, им назначены наказания в виде лишения свободы, общий срок которых составил 136 лет.

Так, например, одна из групп образовалась в городе Оленегорске в 2014 году, состояла из четверых молодых лиц, из которых двое ранее были судимы. Еще двое участников группы занимались контактным видом спорта – боксом. В качестве способа зарабатывания денежных средств они избрали совершение нападений на граждан. При этом преступники действовали избирательно, с тщательной подготовкой. Они подыскивали неофициально трудоустроенных граждан как наименее защищенных лиц. Члены группы заранее исследовали маршрут и время передвижения по городу, материальный достаток, состав семьи, образ жизни и время появления в барах. На вооружении у них были бейсбольные биты, ножи и электрошокеры, что не только придавало им агрессивный вид, но и позволяло быть более убедительными при предъявлении требований о передаче им имущества потерпевших.

В целях избежания привлечения к уголовной ответственности обвиняемые использовали различные ухищрения и уловки, в том числе под угрозой применения насилия отбирали у потерпевших не соответствующие действительности долговые расписки, которые они планировали при необходимости предъявлять сотрудникам правоохранительных органов как обоснование своей защитной позиции. В некоторых случаях расчет был на то, что потерпевшие будут опасаться возможного распространения несоответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство самих потерпевших, а также физической расправы.

Например, узнав, что один гражданин обещал другому возместить ущерб за утраченный шуруповерт, стали предъявлять ему требования о выполнении своих обязательств, а также передаче им денежных средств в сумме не менее 15 тысяч рублей под угрозой создания проблем подачей заявления о якобы совершенном им хищении данного шуруповерта и денежных средств, пригрозив применением насилия. Потерпевший не стал исполнять их требований, в связи с чем подвергся избиению. Однако проявил стойкость и не отдал вымогателям ничего.

В нескольких случаях действия участников группы были более удачными, и потерпевшие передали им не менее 240 тысяч рублей. Также 15 тысяч рублей были похищены в ходе совершенного разбойного нападения с применением насилия.

В марте 2016 уголовные дела в отношении 5 участников группы были направлены в суд по обвинению в совершении вымогательств по п. а ч. 3 ст. 163 УК РФ и разбоя по п. а ч. 4 ст. 162 УК РФ в составе организованной группы.

По результатам судебного расследования все участники группы признаны виновными, им назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 7 лет 6 месяцев до 13 лет.

Кроме того, в текущем году в суд направлены уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Так, в производстве следственной части СУ УМВД России по Мурманской области находились уголовные дела в отношении троих участников группы, занимавшихся перепродажей наркотика 3-метилфентанила в городах Мурманск и Кола путем оставления закладок при получении СМС об оплате через электронные платежные системы. Всего в ходе преступной деятельности члены группы сбыли не менее 19 грамм. После задержания участников группы сотрудниками полиции в ходе обыска было обнаружено и изъято около 150 грамм 3-метилфентанила, предназначенного для продажи наркотика обнаружено и изъято в гараже.

В ходе следствия была собрана достаточная доказательная база, и троим лицам предъявлено обвинение по ч.5 ст.228.1 УК РФ. По результатам судебного рассмотрения все трое признаны виновными, им назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 9 до 4 лет.

Осуждены к срокам 7 лет и 5 лет и 6 месяцев двое участников группы, которая занималась незаконным распространением психотропного вещества – амфетамина. В ходе следствия установлено, что руководитель группы приобрел не менее 300 грамм указанного вещества, после чего распределил его между соучастниками, которые по его поручению формировали меньшие дозы и непосредственно осуществляли сбыт. Однако их деятельность была пресечена сотрудниками полиции, и большая часть партии была изъята. В июле 2016 года уголовное дело в отношении руководителя группыжителя Колы 1991 года рождения, ранее не судимого и активного участника – ранее судимого жителя Мурманска 1978 года рождения направлено в суд по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

Кроме того, следственной частью окончено уголовное дело по обвинению двоих участников организованной группы, осуществлявших незаконный сбыт 3-метилфентанила. Ранее судимые жители Оленегорска 1982 года рождения и 1975 года рождения собирались заняться распространением сильнодействующего наркотика на территории города, для чего организатор группы приобрел не менее 0,137 грамма 3-метилфентанила. Участники группы сбывали наркотик, расфасовав его в свертки по 0,01-0,05 грамма. Деятельность группы была пресечена оперативным путем.

Приговором Оленегорского городского суда участники группы признаны виновными в совершении преступления по ч.3 ст.30, п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере», им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области