В Москве задержан бывший крупный чиновник и взяточник Александр Тугушев

29 Декабря 2016 года, 11:06

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – В Москве задержан бывший заместитель председателя Государственного комитета России по рыболовству Александр Тугушев. Об этом сообщил Валерий Стадник, мурманский адвокат, защищающий интересы мурманских рыбопромышленников.

В 2004 году Тугушев и его подельники обвинялись в мошенничестве в особо крупных размерах и подстрекательстве в даче взятки. Речь шла о самой крупной на тот момент в истории России взятке - 3,7 млн. долларов.

Когда были отменены аукционы по вылову морепродуктов и введены новые формы квотирования, Тугушев предложил руководству дальневосточной компании «Поллукс» заплатить 300 тысяч долларов, на что рыболовам пришлось согласиться. Доверенное лицо Тугушева Владимир Чекунов убедил сотрудников «Поллукса», что они получат 50 тысяч тонн рыбы, если к этой сумме добавят 100% от суммы официального сбора, установленного налоговым законодательством, то есть 3,7 млн. долларов.

Когда был опубликован список всех рыболовецких компаний и выделенных квот, «Поллукс» обнаружил, что компании разрешено вылавливать не более семи тысяч тонн в год. Руководство «Поллукса» потребовало либо вернуть деньги, либо выделить дополнительные квоты. Им вернули 70 тысяч долларов из 3,7 млн. Тугушев за возвращение денег предложил компании переписать на него флот, в ответ на это рыбаки обратились за помощью в ГУБОП МВД.

В 2007 году Тугушев и его сообщники, бывший начальник управления Министерства государственного имущества России Ленар Зинатулин, бывший замначальника административно-хозяйственного управления ОАО «РЖД» Андрей Лысков и коммерсант Владимир Чекунов, были обвинены в мошенничестве в особо крупном размере и вымогательстве взятки.

Тугушев получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, его подельники – по 5,5 года общего режима. Кроме того, на них был наложен штраф, общая сумма которого составляла 3,3 млн. рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении им материального вреда – суммы, равной сумме взятки (3,7 млн. долларов), за исключением возвращенных ранее 70 тысяч.

Пока неизвестно, какое обвинение предъявлено Александру Тугушеву сейчас. Тем не менее, в начале декабря в интернете появились выдержки из некого документа, в котором Тугушев обвиняется в продолжающихся попытках рейдерского захвата.

Фото: Twitter