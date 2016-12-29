Мурманчанин, убивший жену, сядет на девять лет

29 Декабря 2016 года, 11:35

МУРМАНСК/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Судебная коллегия не удовлетворила апелляцию Николая Шорохова, который признан виновным в убийстве своей жены. Приговором Ленинского районного суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Вина осужденного подтверждалась совокупностью исследованных доказательств. Об умысле на причинение смерти свидетельствует, что он длительное время сдавливал рукой шею потерпевшей и прекратил действия лишь после того, как женщина перестала подавать признаки жизни. Также обвинитель просил оставить наказание без изменения, поскольку оно справедливо и соразмерно совершенному преступлению», – сообщили в областной прокуратуре.

По мнению Шорохова, приговор слишком суров. Ранее мурманчанин обжаловал решение государственного органа. Указав, что хотел успокоить сожительницу, «так как она в состоянии алкогольного опьянения вела себя агрессивно».

Год назад мужчина задушил жену в присутствии несовершеннолетней дочери. В целях сокрытия преступления на арендованном автомобиле труп был вывезен в лес на Серебрянскую автодорогу.

Фото: twitter.com