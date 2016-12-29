В Мурманской области возбуждены очередные уголовные дела по фактам мошенничеств

29 Декабря 2016 года, 15:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря - В отдел полиции №3 УМВД России по г.Мурманску обратился 42-летний житель областного центра. Мужчина пояснил, что на сайте в сети он нашел анкету одного из банков для участия в бонусной программе. После того, как он заполнил анкету и указал в ней реквизиты своей банковской карты, у него было списано более 7 тысяч рублей. В ходе проверки полицейские установили, что северянин передал персональные данные своей карты на сайте, созданном мошенниками. Стоит отметить, что банковские организации никогда не требуют заполнения анкет с указанием персональных данных карты на своих сайтах, данная информация всегда передается клиентами банка лично при посещении офиса.

14 тысяч рублей 34-летний житель города Апатиты перевел злоумышленникам якобы в счет оплаты за автобагажник, объявление о продаже которого он нашел на одном из сайтов в сети Интернет. Аналогичным образом лишился 18 тысяч рублей и 58-летний житель города Гаджиево, переведя денежные средства в счет оплаты коробки передач для автомобиля «Опель».

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области