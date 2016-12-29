Полицейскими в Мурманске раскрыта кража мобильного телефона из сауны

29 Декабря 2016 года, 20:19

МУРМАНСК/ 29 декабря - В отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску обратился мурманчанин, 1986 года рождения. Мужчина рассказал, что он отдыхал вместе со знакомыми в сауне. Мобильный телефон стоимостью 19 900 рублей он оставил в помещении раздевалки. Когда начал собираться домой, средство связи не обнаружил.

Полицейские установили и опросили свиделей происшествия, а также администраторов сауны. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уговного розыска Первомайского отдела полиции было установлено, что хищение телефона совершил ранее не судимый безработный клиент сауны, 1993 года рождения, который также отдыхал в данном заведении. Мужчина отрицал свою причастность к краже, однако когда полицейские в ходе обыска по месту его жительства нашли сим-карту, принадлежащую потерпевшему, он признался, что украл телефон и продал его незнакомцу.

По факту в отношении 23-летнего мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения сводобы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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