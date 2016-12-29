В Мурманске задержанный накануне полицейскими подозреваемый в разбойном нападении признался в совершении двух ограблений

29 Декабря 2016 года, 17:00

МУРМАНСК/ 29 декабря - В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску 16 декабря обратились родители несовершеннолетней девочки, 2008 года рождения, с сообщением об ограблении их дочери.

По словам заявителей, хищение мобильного телефона стоимостью 4 тысячи рублей у девочки было совершено в кабине лифта в дома по улице Орликовой. Угрожая ребенку, неизвестный мужчина потребовал передать ему телефон, после чего скрылся. По факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Еще один грабеж 16 декабря совершил похожий по приметам злоумышленник у дома по ул. З.Космодемьянской, отобрав у несовершеннолетнего мальчика, 2003 года рождения, мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей. По факту также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску установили, что оба преступления совершил задержанный накануне сотрудниками патрульно-постовой службы за совершенное разбойное нападение в Ленинском округе областного центра неоднократно судимый житель Мурмашей, 1981 года рождения.

Подозреваемый признался в совершении уличных грабежей и рассказал полицейским, что похищенные средства связи он продал неизвестным людям после совершения преступлений.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к ряду аналогичных преступлений, совершенных в отношении жителей областного центра. Житель Мурмашей задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Newsler