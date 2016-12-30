Мошенники продолжают пользоваться доверчивостью северян

30 Декабря 2016 года, 19:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 декабря - В отдел полиции №1 УМВД России по г.Мурманску обратилась 86-летняя жительница областного центра. Пожилая женщина пояснила сотрудникам полиции, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился мужем внучки. Мужчина сообщил, что является виновником дорожно-транспортного происшествия и его могут привлечь к уголовной ответственности. Для непривлечения его к ответственности требуется 60 тысяч рублей. Денежные средства пенсионерка передала неизвестному на улице. Лишь потом северянка позвонила внучке и поняла, что стала жертвой мошенников.

Еще одной пострадавший стала 53-летняя жительница города Кандалакша. На мобильный телефон женщины пришло смс-сообщение об оплате услуг. Северянка связалась по номеру, указанному в сообщении для получения справок. Ответивший якобы работник банка под предлогом отмены операции получил доступ к персональным данным банковской карты заявительницы. После этого у женщины с карты было похищено более 19 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: ullica.ru