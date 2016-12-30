За поджог автомобилей житель Оленегорска сядет на три года

30 Декабря 2016 года, 14:42

ОЛЕНЕГОРСК/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – За поджог автомобилей житель Оленегорска проведет в колонии-поселении три года и два месяца. Мурманский суд признал Михаила Блиновского виновным в совершении преступлений, предусмотренных первой и второй частями статьи 167 Уголовного кодекса.

Мужчина из-за личной неприязни ранним утром 28 сентября 2015 года порезал резину на одном из транспортных средств, затем облил рядом стоявшую машину горючей жидкостью и поджог ее – автомобиль сгорел полностью.

Своими действиями преступник причинил ущерб на сумму не менее 226 тысяч рублей.

«В ходе расследования дела и в суде обвиняемый свою вину полностью отрицал. Однако, исследовав представленные доказательства, суд признал его виновным в указанных преступлениях, – рассказали в прокуратуре Мурманской области. – Приговор вступил в законную силу».

Фото: Newsler