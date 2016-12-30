Пенсионерка из Кандалакши пострадала от действий мошенников

03 Января 2017 года, 11:50

КАНДАЛАКША/ 3 января/ БИ-ПОРТ - В отдел полиции обратилась 60-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств со счета ее банковской карты. При проверке баланса она выяснила, что неизвестным лицом было произведено списание денежных средств на сумму около 4 тысяч рублей.

Полицейские установили, что потерпевшей был недавно утерян мобильный телефон, подключенную к нему услугу «мобильный банк», она не отменила. Оперативники предположили, что телефон был найден неизвестным лицом. Именно с использованием подключенной к номеру телефона услуги «мобильный банк» злоумышленник похитил деньги со счета.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую 1980 года рождения, проживающую в поселке Зеленоборский, ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась. Похищенные денежные средства она уже потратила.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.