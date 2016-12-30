Сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента

03 Января 2017 года, 15:25

МУРМАНСК/ 3 января/ БИ-ПОРТ - В ходе патрулирования улиц областного центра ночью 31 декабря 2016 года сотрудники патрульно-постовой службы заметили автомобиль «Nissan Pathfinder», который находился на обочине дороги с открытой дверью. В салоне автомобиля никого не было.

Полицейские установили, что автомобиль принадлежит жителю Мурманска 1980 года рождения. Владелец автомобиля пояснил сотрудникам полиции, что автомобиль перед новогодними праздниками он загнал в автосервис в целях устранения небольшой неисправности. Почему его машина оказалась на дороге в городе, он не знает.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что угнал транспортное средство из автосервиса слесарь, который занимался его ремонтом. В ночь с 30 на 31 декабря он решил покататься на отремонтированном автомобиле и выехал в город. Заметив патрульный автомобиль ДПС, мужчина испугался, что его остановят, остановился и бросил машину на обочине дороги.

В отношении ранее несудимого жителя Мурманска 1980 года рождения возбуждено уголовное дело.