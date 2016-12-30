Житель Никеля расстрерлял мужчину из травматического оружия из-за ревности

04 Января 2017 года, 12:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4января/ БИ-ПОРТ - В полицию поступило сообщение о том, что в вечернее время возле дома по проспекту Гвардейский в Никеле происходит конфликт. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили двух мужчин, один из которых - 1983 года рождения - имел телесные повреждения в виде огнестрельных ранений левого бедра и правого плеча, сообщили в УМВД по Мурманской области.

Потерпевшего доставили в медицинское учреждение. Подозреваемый в причинении вреда здоровью был задержан и доставлен в отдел полиции. Не судимый мужчина 1966 года рождения имел при себе травматическое оружие. Задержанный пояснил полицейским, что причиной ссоры и драки стал затяжной конфликт, который возник на почве ревности, исходя из сложившихся личных отношений.

По факту дознавателем ОМВД России по Печенгскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок до 2 лет.