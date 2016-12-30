Жительница Североморска «подарила» мошенникам 110 тысяч рублей

04 Января 2017 года, 15:00

СЕВЕРОМОРСК/ 4 января/ БИ-ПОРТ - В полицию обратилась жительница Североморска 1960 года рождения с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая рассказала полицейским, что она разместила на сайте бесплатных объявлений сообщение о сдаче квартиры в аренду и указала свой номер телефона. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что хочет снять квартиру и готов перечилить ей денежные средства в качестве предоплаты.

Жительница Североморска сообщила ему реквизиты своей банковской карты. После этого мошенник позвонил ей снова и сказал, что он ошибочно перевел ей 110 тысяч рублей, и попросил ее вернуть переведенные по ошибке деньги. Северянка, не проверив баланс карты, перевела на счет неизвестного 100 тысяч рублей, и еще 10 тысяч перевела на указанный злоумышленником номер мобильного телефона.

После этого потерпевшая перезвонила мошенникам, однако номер телефона оказался недоступен. Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.

По факту следователем МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Установлено, что северянка общалась с мошенником по номеру телефона, зарегистрированному в Самарской области.