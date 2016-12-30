Жительница Апатитов погибла на улице от переохлаждения

04 Января 2017 года, 14:20

АПАТИТЫ/ 4 января/ БИ-ПОРТ- В Апатитах в районе автодороги в аэропорт «Хибины» обнаружено тело женщины. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области. Как уточнили в ведомстве, по данному факту в настоящий момент проводится доследственная проверка.

«Телесных повреждений нет. Женщина злоупотребляла спиртными апитками. По предварительной информации она погибла от переохлаждения», - рассказали агентству в СУ СКР.

Как сообщают в социальных сетях, она ушла из дома 1 января и не вернулась. Сообщение в полицию поступило 2 января.

Фото: Светалана Цабак