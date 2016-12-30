В Мурманске из незаконного оборота изъят наркотик в особо крупном размере

06 Января 2017 года, 12:40

МУРМАНСК/ 6 января - Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области поступила информация о том, что ранее судимый за имущественные преступления житель областного центра, 1986 года рождения, причастен к незаконному обороту сильнодействуюшего наркотического вещества.

За подозреваемым установили наблюдение. В ходе оперативных мероприятий он был задержан на улице в Октябрьском округе Мурманска и доставлен в отдел полиции.

При личном досмотре полицейские обнаружили у 30-летнего мурманчанина пакетик с предположительно наркотическим веществом, который был направлен на экспертизу. Экспертом установлено, что в пакетике находилось наркотическое вещество 3-метилфентанил, героин и ацетилкодеин массой 0,4193 грамма, что является особо крупным размером.

По факту в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 до 15 лет. Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление причастности задержанного к распространению сильнодействуюшего наркотического вещества.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области