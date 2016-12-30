В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений

06 Января 2017 года, 13:05

МУРМАНСК/ 6 января - В полицию Мурманска утром 4 января поступило сообщение о том, что на улице Горького возле одного из увеселительных заведений произошел конфиликт, в результате которого мужчине причинены телесные повреждения в виде ножевых ран.

На место проишествия прибыла следственно-оперативная группа. Потерпевшего уже увезли в медицинское учреждение, на месте были обнаружены следы крови.

Полицейскими был опрошен потерпевший, житель Ковдора, 1987 года рождения, который рассказал, что ножевые ранения ему причинил малознакомый мужчина, с которым он вместе распивал спиртные напитки в баре.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы был установлен и задержан подозреваемый в причинении телесных повреждений ранее несудимый безработный житель областного центра, 1969 года рождения. Множественные ножевые ранения жителю Ковдора он причинил в ходе внезапно возникших неприязненных отношений. Они познакомились в баре и вместе выпивали. Мурманчанину показалось, что его новый знакомый неуважительно отозвался о его жене, и он, выйдя на улицу, выхватил нож, чтобы наказать обидчика.

В отношении ранее не судимого 47-летнего жителя Мурманска следователем отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №3 УМВД России по г. Мурманску)

Фото: YouTube