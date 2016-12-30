В Заполярном сотрудниками полиции проводится проверка по факту интернет-мошенничества

06 Января 2017 года, 13:43

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 6 января - В ОМВД России по Печенгскому району обратилась местная жительница, 1973 года рождения, с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая рассказала полицейским, что на сайте «Авито» она разместила объявление о продаже флейты. 3 января ей позвонил неизвестный и сообщил, что хочет купить музыкальный инструмент. Чтобы перевести денежные средства в качестве предоплаты, незнакомец попросил северянку сообщить реквизиты ее карты. Потерпевшая, несмотря на то, что знала о подобных мошенничествах, сообщила злоумышленнику номер своей карты и имя владельца, а также три цифры на обороте карты (код безопасности). После этого на телефон жительницы Заполярного пришло сообщение о снятии с ее счета 112 тысяч рублей.

По факту интернет-мошенничества сотрудниками полиции проводится проверка. Установлено, что потерпевшая общалась с неизвестным по номеру, зарегистрированному в Рязани.

Полиция предупреждает жителей Заполярья: никогда и никому не сообщайте персональные данные своей карты. Не перечисляйте денежные средства в качестве предоплаты неизвестным за неполученные вами товары и услуги. Помните, что преступление легче предотвратить, чем раскрыть.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области