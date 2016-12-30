В Мурманске полицейские возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос

06 Января 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 6 января - В отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску обратился местный житель, 1978 года рождения, с зявлением о том, что его избил знакомый. По словам потерпевшего, они отдыхали семьями в одной из загородных туристических баз. В ходе конфликта его знакомый, житель Мурманска, 1976 года рождения, набросился на него с кулаками и избил его. Справку о полученных телесных повреждениях северянин приложил к заявлению.

Сотрудниками полиции в установленном порядке заявитель был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о преступлении.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что побои северянину никто не причинял. Телесные повреждения, зафиксированные в медучреждении, он получил, упав со снегохода во время прогулки.

В ходе допроса после предъявленных доказательств отсутствия состава преступления по ст. 116 УК РФ заявитель признался, что написал заявление о побоях, которых на самом деле не было. Он приревновал свою жену к своему знакомому и решил написать на него заявление в полицию, чтобы отомстить.

В отношении заявителя следователем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: sovetclub.ru