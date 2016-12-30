Кандалакше полицейские задержали подозреваемого в краже радиостанции и инструментов

06 Января 2017 года, 17:06

КАНДАЛАКША/ 6 января - В МО МВД России «Кандалакшский» обратился местный житель, 1978 года, рождения с заявлением о краже из его квартиры радиостанции, а также сантехнических и строительных инструментов. По словам заявителя, общая стоимость украденного составляет более 14 тысяч рублей.

Полицейские опросили потерпевшего и установили, что в период с 31 декабря по 2 января у него в гостях находились знакомые, с которыми он отмечал встречу Нового года. Пропажу инструментов и радиостанции он обнаружил только на следующий день.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил один из гостей – ранее не судимый житель Кандалакши, 1996 года рождения. В ходе обыска в его квартире полицейские обнаружили похищенное имущество.

По факту в отношении 20-летнего северянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Newsler.ru