Вора-наркомана задержали в Кильдинстрое

07 Января 2017 года, 13:02

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 января/ БИ-ПОРТ - Шуруповерт, подзорную трубу, фонарик, бутылку шампанского, три бутылки виски, набор сувенирных монет – все эти вещи могли стать добычей вора, если бы ему удалось реализовать свой преступный замысел. В Кильдинстрое на ул. Северной задержали мужчину, который взломал входную дверь и проник в чужой дом.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Злоумышленник уже приготовился покинуть место преступления. Подозреваемого задержали на месте преступления и доставили в отдел полиции.

Помимо украденных вещей у мужчины при себе было и личное имущество - два свертка полимерной пленки с порошкообразным веществом, которое было направлено на экспертизу. Экспертиза подтвердила наркотическое происхождение содержимого - метамфетамин и психотропное вещество амфетамин общей массой 0,3359 грамма.

Отметим, что 37-летний безработный житель поселка Кильдинстрой вел себя неадекватно, и стражи правопорядка предложили ему пройти освидетельствование на наркотическое опьянение. Однако задержанный проходить медицинское освидетельствование отказался.

По факту в отношении жителя Кильдинстроя возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ». Максимальная санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый находится под административным арестом.