Взрослый ребенок грозился убить мать в праздничные дни

07 Января 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/7 января/ БИ-ПОРТ - В Заполярье сотрудники полиции продолжают регистрировать случаи бытового насилия.

Пожилая мурманчанка обратилась в полицию за помощью. Она сообщил, что 2 января 40-летний сын, находясь в состоянии опьянения, угрожал ей убийством. Причиной конфликта стал отказ матери отдать ребенку деньги для приобретения спиртных напитков. Женщина пояснила полицейским, что эта угроза не первая и женщина боится реальной физической расправы.

Соседи подтвердили, что из квартиры были слышны угрозы и крики. По словам жителей подъезда, сын заявительницы нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками.

В отношении жителя Мурманска 1976 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».