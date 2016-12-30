Житель Кольского района собирался убить жену

08 Января 2017 года, 14:00

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/8 января/БИ-ПОРТ - В Кольском районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Минькино, который угрожал убийством своей жене. 23-летняя женщина сообщала о намереньях мужа в 6 утра 2 января.

Как выяснили сотрудники полиции, 29-летний супруг был пьян, когда грозился убить жену. Дебошир был доставлен в отдел полиции. В отношении него также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Стоит отметить, что максимальная санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.