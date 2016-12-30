В Молочном пьяный посетитель магазина грозился убить продавца

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Новогодние каникулы: что работает, где отдыхать и как пережить Новогодние каникулы: что работает, где отдыхать и как пережить
Мурманск новогодний: последний фотовзгляд на 2016 год Мурманск новогодний: последний фотовзгляд на 2016 год
Режим работы медучреждений Мурманска в новогодние каникулы Режим работы медучреждений Мурманска в новогодние каникулы
Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить! Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

В 2016 году предприятия вернули задержанной зарплаты на 100 млн рублей
 
 
 
 

Курсы валют 31.12.16

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,5595
0,6708
1 USD
Доллар США
60,6569
0,3839
1 EUR
Евро
63,8111
0,7897
10 NOK
Норвежских крон
70,2837
0,9701
10 SEK
Шведских крон
66,6735
0,8797
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
5.5 м/с
давление 747.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманской области усиливается ветер
06 Января 2017, 12:19
В Мурманской области усиливается ветер
Закрыт проезд по дороге Заполярный - Сальмиярви
06 Января 2017, 12:00
Закрыт проезд по дороге Заполярный - Сальмиярви
Шестибалльный шторм в Баренцевом море
06 Января 2017, 11:35
Шестибалльный шторм в Баренцевом море
В Мурманске на Рождество ограничат движение транспорта
30 Декабря 2016, 15:32
В Мурманске на Рождество ограничат движение транспорта
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманчане отмечают Рождество Христово на улице
07 Января 2017, 18:00
Житель Кольского района собирался убить жену
08 Января 2017, 14:00
В Кировске квартирный пожар ликвидировали 7 человек
08 Января 2017, 12:00
На западе Мурманской области властвует сильный ветер. Некоторые дороги закрыты
08 Января 2017, 13:21
Артистка Марина Неелова отмечает юбилей
08 Января 2017, 15:30
В пункте пропуска «Борисоглебск» движение свободно
08 Января 2017, 13:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Криминал » В Молочном пьяный посетитель магазина грозился убить продавца
 
 
 
 
08 Января 2017 года, 17:00

В Молочном пьяный посетитель магазина грозился убить продавца


МОЛОЧНЫЙ/8 января/БИ-ПОРТ  - В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району после 22:00 поступило сообщение от продавца-кассира магазина в поселке Молочный о том, что один из клиентов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожает ее убить.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Оказалось, что продавец отказалась продать мужчине алкогольные напитки.  Безработный житель Молочного решил, что под угрозой смерти, женщина вручит ему спиртное.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Он признался, что хотел только припугнуть продавца, чтобы она продала ему спиртные напитки. Он не ожидал, что женщина воспримет его слова буквально и вызовет полицию.

По факту в отношении 57-летнего северянина дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Покупатель лишил денег продавца гаража
2.
В Мурманске за кражу выручки из магазина задержан продавец
3.
Телефонные мошенники опять обманули жительницу Заполярья
4.
В Кандалакше продавец обокрал покупателя
5.
Свыше семи тысяч клиентов обратилось в 2012 году в подразделения МОЭСК
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта