В Молочном пьяный посетитель магазина грозился убить продавца

08 Января 2017 года, 17:00

МОЛОЧНЫЙ/8 января/БИ-ПОРТ - В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району после 22:00 поступило сообщение от продавца-кассира магазина в поселке Молочный о том, что один из клиентов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожает ее убить.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Оказалось, что продавец отказалась продать мужчине алкогольные напитки. Безработный житель Молочного решил, что под угрозой смерти, женщина вручит ему спиртное.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Он признался, что хотел только припугнуть продавца, чтобы она продала ему спиртные напитки. Он не ожидал, что женщина воспримет его слова буквально и вызовет полицию.

По факту в отношении 57-летнего северянина дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.