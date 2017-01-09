В Мурманске полицейскими задержана подозреваемая в причинении тяжкого вреда здоровью

09 Января 2017 года, 17:16

МУРМАНСК/ 9 января - В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в больницу госпитализирован житель областного центра, 1985 года рождения, из своей квартиры с проникающими ножевыми ранениями.

Полицейские установили, что ранение мужчине причинила его сестра, находясь у него в гостях. Ранее судимая жительница областного центра, 1990 года рождения, в процессе совместного распития спиртных напитков в ходе конфликта умышленно нанесла не менее двух ударов ножом мужчине в область грудной клетки, причинив тем самым брату тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую и доставили в отдел. В отношении жительницы Мурманска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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