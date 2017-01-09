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Юрий Петров
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Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

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Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
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В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Жители Мурманской области отдали мошенникам более 200 тысяч рублей
 
 
 
 
09 Января 2017 года, 18:00

Жители Мурманской области отдали мошенникам более 200 тысяч рублей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января - В МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной обратилась местная жительница, 1945 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала полицейским, что 7 января ей на мобильный телефон поступило сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Потерпевшая позвонила по номеру, указанному в сообщении, и неизвестный сообщил ей, что карту можно разблокировать. Пенсионерка, выполняя инструкции, полученные от злоумышленника, пришла в торговый центр к банкомату и получила временный пароль от он-лайн банка, который сообщила мошеннику, после чего с ее банковской карты были списаны денежные средства в сумме 100 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело. В ходе проверки полицейскими установлено, что потерпевшая общалась с неизвестным по номеру, зарегистрированному в Оренбургской области.

В Зеленоборске местный житель, 1964 года рождения, 8 января обратился в полицию с заявлением об интернет-мошенничестве. Потерпевший рассказал полицейским, что он в новогодние праздники нашел в сети Интернет объявление о продаже снегохода. Связавшись с автором объявления по телефону, северянин узнал, что за транспортное средство необходимо внести предоплату, так как данный снегоход готовы купить другие покупатели. Потерпевший перевел неизвестному 110 тысяч рублей на указанный им банковский счет, однако после денежного перевода «продавец» снегохода заблокировал номер и удалил объявление с сайта. Поняв, что стал жертвой мошенников, житель Зеленоборского обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейскими установлено, что потерпевший общался с неизвестным по телефону, зарегистрированному в г. Санкт-Петербург.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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