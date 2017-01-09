В Мурманске полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение

09 Января 2017 года, 18:21

МУРМАНСК/ 9 января - 8 января ранним утром в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску поступило сообщение от женщины, 1987 года рождения, о том, что ее только что ограбил на улице неизвестный. Злоумышленник пригрозил женщине предметом, похожим на пистолет, и отобрал у нее сумку, в которой находились денежные средства и документы. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 9 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. Сотрудники полиции опросили потерпевшую, осмотрели место происшествия. В этот момент к стражам правопорядка подошел прохожий и сообщил, что он видел, в какой подъезд дома побежал грабитель.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что в данном подъезде проживает ранее неоднократно судимый, в том числе за грабеж и разбой, 25-летний житель областного центра. Спустя непродолжительное время сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту его жительства. Мужчина, чтобы скрыть следы преступления, пытался сжечь похищенные документы, банковские карты и сумку, в ходе обыска фрагменты данного имущества были изъяты.

В отношении жителя Мурманска 1991 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по г. Мурманску)

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