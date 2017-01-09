Житель Мурманска зарезал своего приятеля в рождественскую ночь

09 Января 2017 года, 13:20

МУРМАНСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области предъявил обвинение мурманчанину, 1982 года рождения. Он подозревается в убийстве знакомого, которое было совершено в период с шестого на седьмое января 2017 года в квартире дома по улице Марата.

«В ходе конфликта, возникшего на бытовой почве, злоумышленник, в состоянии алкогольного опьянения и вооружившись ножом, умышленно нанес множественные удары в область груди и лица потерпевшему. От полученных телесных повреждений мужчина, 1983 года рождения, скончался на месте», – сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя регионального следственного комитета Ксения Кошелюк.

Следствием назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

«В ближайшее время следствием перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – отметила представитель комитета.

Фото: Twitter