Отношения с несовершеннолетней для жителя Умбы закончились ножевым ранением

09 Января 2017 года, 15:20

УМБА/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Двадцатипятилетний северянин подвергся нападению на крыльце дома. Пятого января злоумышленник, 1989 года рождения, нанес ему ножевое ранение в область брюшной полости.

Согласно информации МО МВД России «Кандалакшский», поводом для конфликта стал факт, того что несовершеннолетняя дочь нападавшего «не должна встречаться с потерпевшим, так как тот намного её старше».

Теперь ранее не судимый житель Умбы может лишиться свободы на срок до 10 лет.

«В отношении отца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного второй частью статьи 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – сообщили в полиции.

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