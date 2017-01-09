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Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Отношения с несовершеннолетней для жителя Умбы закончились ножевым ранением
 
 
 
 
09 Января 2017 года, 15:20

Отношения с несовершеннолетней для жителя Умбы закончились ножевым ранением


УМБА/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Двадцатипятилетний северянин подвергся нападению на крыльце дома. Пятого января злоумышленник, 1989 года рождения, нанес ему ножевое ранение в область брюшной полости.

Согласно информации МО МВД России «Кандалакшский», поводом для конфликта стал факт, того что несовершеннолетняя дочь нападавшего «не должна встречаться с потерпевшим, так как тот намного её старше».

Теперь ранее не судимый житель Умбы может лишиться свободы на срок до 10 лет.

«В отношении отца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного второй частью статьи 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – сообщили в полиции.

Фото infobiz.md

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  • Эмммм... Отцу 27 лет получается. Несостоявшемуся "кавалеру" 25. При худшем раскладе, что отец стал папой в 16 лет, то получается дочери 11? Вот так страсти кипят в Умбе!
 
 
 
 
 
 
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