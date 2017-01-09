Осуждённый убил сокамерника в мурмашинской колонии

10 Января 2017 года, 10:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России. Мужчина подозревается в убийстве.

«Первого января подозреваемый, находясь в одном из помещений исправительного учреждения в ходе ссоры с одним из осужденных, нанес ему не менее одного удара ножом в область груди, от которого потерпевший скончался на месте происшествия», – рассказала «Би-порту» представитель Следственного комитета Ксения Кошелюк.

В настоящий момент проведены первоначальные следственные и иные процессуальные действия. Они призваны установить все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

«Расследование уголовного дела продолжается», – уточнили в управлении.

Ранее стало известно, что двое заключенных СИЗО-1 в Мурманске, 1982 и 1977 годов рождения, были найдены в одной камере повешенными.

Фото: Vladnews.ru