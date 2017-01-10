Сотрудниками полиции в Полярных Зорях возбуждено уголовное дело по факту вымогательства с применением насилия

10 Января 2017 года, 17:21

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 10 января - В МО МВД России «Полярнозоринский» обратился местный житель, 1977 года рождения, с заявлением о вымогательстве.

Потерпевший рассказал, что его знакомый, 40-летний безработный житель Полярных Зорей, несколько месяцев назад обратился к нему за помощью. Он собирался менять квартиру, и поэтому просил найти юриста. В ходе обмена по обоюдному согласию 40-летний северянин доплатил 70 тысяч рублей за ремонт в квартире, которую он получил. Однако по прошествии времени он счел, что сделка была для него невыгодной, и решил потребовать 70 тысяч рублей со своего знакомого, к которому обращался в поисках юриста.

Придя к нему домой, 40-летний житель Полярных Зорей потребовал вернуть указанную сумму, так как по его мнению юрист плохо выполнил свои обязательства по юридическому сопровождению сделки. При высказывании требований о выплате денег он избил потерпевшего и пригрозил, что если тот не отдаст ему деньги, он снова применит к нему физическое воздействие.

По факту обращения жителя Полярных Зорей, 1977 года рождения, полицейскими была проведена проверка, в ходе которой информация заявителя нашла свое подтверждение.

Подозреваемый в вымогательстве был задержан и доставлен в отдел полиции. Он признался в содеянном и рассказал полицейским, что избил своего знакомого, рассчитывая получить денежные средства. Он не ожидал, что потерпевший обратится в полицию.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый находится под арестом.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)

Фото: Росбалт