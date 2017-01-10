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Главная » Криминал » В Мурманске направлено в суд уголовное дело в отношении содержателей наркопритона
 
 
 
 
10 Января 2017 года, 12:30

В Мурманске направлено в суд уголовное дело в отношении содержателей наркопритона


МУРМАНСК/ 10 января - Преступление было выявлено в 2015 году сотрудниками Управления ФСКН России по Мурманской области. Наркополицейские установили, что ранее неоднократно судимый мурманчанин, 1982 года рождения, в сентябре 2015 года совместно со своей супругой, 1985 года рождения, неоднократно предоставлял наркозависимым лицам принадлежащую ему комнату в коммунальной квартире в Ленинском округе областного центра для употребления 3-метилфентанила. Содержатели притона сами являлись наркозависимыми и употребляли 3-метилфентанил внутривенно.

В результате кропотливой работы сотрудников полиции по документированию деятельности наркопритона, в сентябре 2016 года следственным отделом следственной части следственного управления УМВД России по Мурманской области в отношении двух подозреваемых в содержании притона было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Органами предварительного следствия был проведен значительный объем работы, опрошены десятки свидетелей, назначено большое количество экспертиз. В результате была собрана достаточная доказательная база, и в конце декабря 2016 года уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем прокурора Мурманской области, было направлено в суд.

34-летний житель Мурманска, которому предъявлено обвинение в содержании наркопритона, в настоящее время находится в местах лишения свободы за другое преступление, связанное со сбытом наркотического средства. Его супруга, имеющая на иждивении двух малолетних детей, находится под подпиской о невыезде.

Стоит отметить, что максимальная санкция части 2 статьи 232 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)

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