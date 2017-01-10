В Полярном Мурманской области полицейские по горячим следам задержали грабителя

10 Января 2017 года, 19:19

АЛЕКСАНДРОВСК/ 10 января - В ОМВД России по ЗАТО Александровск обратился житель города Полярный, 1972 года рождения, с заявлением о совершенном в отношении него преступлении.

Потерпевший рассказал полицейским, что он в новогодние праздники находился в одном из магазинов. После совершения покупок он направился домой. Вместе с ним в подъезд дома вошел неизвестный. Пока мужчина открывал дверь своей квартиры, незнакомец находился вместе с ним на площадке первого этажа, и после того, как дверь в квартиру открылась, он вопреки воле хозяина проник внутрь, где открыто похитил у владельца квартиры кошелек с банковскими картами и денежными средствами, после чего выбежал из помещения и скрылся в неизвестном направлении. Общий ущерб, причиненный заявителю неизвестным грабителем, составил 7 тысяч рублей. Растерянный владелец квартиры не сразу пришел в себя, и только спустя некоторое время направился в полицию.

Мужчина описал злоумышленника. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что грабеж мог совершить ранее неоднократно судимый, в том числе за грабеж, местный житель, 1979 года рождения, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

Полицейские в этот же день задержали подозреваемого. Он признался в совершении преступления и рассказал сотрудникам полиции, что в магазине увидел, как потерпевший расплачивается на кассе и что у него много банковских карт в кошельке. Он решил ограбить его без свидетелей, поэтому проследовал за ним до места жительства и ворвался в его квартиру. Однако воспользоваться украденными картами он не смог, так как не знал от них пин-коды, и поэтому избавился от них. Похищенные 7 тысяч рублей он успел потратить.

По факту в отношении 37-летнего жителя Полярного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по ЗАТО Александровск)

Фото: businesspundit.com