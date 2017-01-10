Алексей Улюкаев останется под домашним арестом до 15 апреля

10 Января 2017 года, 16:22

МОСКВА/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву продлили срок домашнего ареста до 15 апреля. Ранее предполагалось, что он завершится в январе.

Обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере - два миллиона долларов, поместили под домашний арест 15 ноября. В тот же день Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности «в связи с утратой доверия».

«Совокупность доказательств является достаточной для продления меры пресечения», – цитирует «ТАСС» судью Елену Ленскую.

При этом суд оставил в силе все ограничения в рамках меры пресечения, отказав в прогулках и посещении няни для шестилетней дочери бывшего чиновника.

«Я не согласен с аргументацией следствия, прошу суд избрать мне подписку о невыезде. Паспорт у меня изъят следствием», – заявил Алексей Улюкаев.

Кроме того, суд продлил следствие по его делу до 15 мая.

Фото: РИА Новости