Жителя Апатитов буду судить за домогательство до 11-летней девочки

11 Января 2017 года, 09:28

АПАТИТЫ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – В суд направлено дело в отношении жителя Апатитов Виктор Озерова, обвиняемого в совершении иных насильственных действий сексуального характера с угрозой применения насилия к потерпевшей (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, в июле 2016 года Озеров, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде одного из жилых домов, силой затащил девочку 2006 года рождения в свою квартиру. Там, угрожая применением насилия совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, от которых девочка испытала физическую боль.

За совершенное преступление обвиняемому грозит наказание на срок от 12 до 20 лет лишения свободы.

Фото: Twitter