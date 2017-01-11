В Мурманске полицейскими задержана подозреваемая в хищении мобильного телефона и денежных средств

11 Января 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 11 января - В дежурную часть обратилась мурманчанка, 1979 года рождения, с заявлением о краже мобильного телефона «Леново» и денежных средств со счета ее банковской карты. По словам потерпевшей, ей был причинен ущерб на общую сумму свыше 22 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили в ходе беседы с потерпевшей, что хищение телефона могло быть совершено в помещении ресторана по проспекту Кольский путем свободного доступа. Изучив запись камеры видеонаблюдения и опросив возможных свидетелей происшедшего, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Неработающая ранее судимая за кражу и ограбление женщина, 1991 года рождения, созналась в содеянном.

Злоумышленница пояснила, что денежные средства с расчетного счета банковской карты потерпевшей были похищены с помощью услуги «Мобильный банк». Присвоенные деньги женщина успела потратить на личные нужды.

По фактам возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: newsera.ru