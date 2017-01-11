В Мурманске полицейскими раскрыта квартирная кража

11 Января 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 11 января - В отдел полиции поступило заявление от местного жителя, 1966 года рождения, о краже имущества из его квартиры по улице Полярные Зори. По словам потерпевшего, путем свободного доступа были украдены мобильный телефон «Айфон», планшетный компьютер «Айпад», наручные мужские часы, кошелек с денежными средствами и банковскими картами. Сумма ущерба составила свыше 224 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что потерпевший пригласил в гости знакомого. Пропажа ценных вещей была им обнаружена после его ухода.

В результате оперативных мероприятий в качестве подозреваемого был установлен 41-летний мурманчанин. Мужчину задержали, похищенное было у него изъято в ходе проведенного обыска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области