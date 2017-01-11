Полицейские Мурманской области продолжают регистрировать интернет-мошенничества

11 Января 2017 года, 19:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 января - В отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску обратился мурманчанин, 1996 года рождения, с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. В социальной сети ему пришло сообщение от знакомого с просьбой занять денег. Заявитель перевел на указанный в сообщении номер счета 3 тысячи рублей, после чего перезвонил своему приятелю, чтобы уточнить, получил тот деньги или нет. Знакомый сообшил ему, что никаких денег в долг он не просил и соответственно не получал. Выяснилось, что от его имени, взломав аккаунт, неизвестный сделал рассылку сообщений с просьбой об оказании финансовой помощи. В ходе проверки полицейские установили, что мурманчанин перевел деньги в другой регион неустановленному лицу.

По факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.

В Снежногорске в полицию обратился местный житель, 1977 года рождения. Северянин рассказал полицейским, что он нашел объявление в сети Интернет о продаже объектива для фотоаппарата. Цена и технические характеристики его устроили. Связавшись с «продавцом», потерпевший узнал, что за объектив неоходимо внести предоплату в сумме более 84 тысяч рублей. После перевода денежных средств телефон лже-продавца оказался выключенным, а обещанный товар снежногорец так и не получил. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области