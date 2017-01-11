Жительница Апатитов убила своего сожителя

11 Января 2017 года, 13:40

АПАТИТЫ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Жительница Апатитов, 1978 года рождения, подозревается в убийстве сожителя. Местный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 105 уголовного кодекса. Ночью между парой возник конфликт, и женщина нанесла своему сожителю не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений мужчина, 1975 года рождения, скончался на месте.

«Подозреваемая задержана, в ближайшее время следствием перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения, – сообщают в областном Следкоме. – Назначены необходимые экспертизы, проводятся действия, направленные на установление обстоятельств».

Фото: Newsler.ru