Празднование Нового года закончилось для жителя Полярного смертью от ножки стула

11 Января 2017 года, 13:54

ПОЛЯРНЫЙ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Первого января конфликт между двумя мужчинами в городе Полярный закончился смертью одного из них. По данным следствия, в вечернее время обвиняемый находился дома со своим приятелем и распивал спиртные напитки. Застолье переросло в ссору, в результате которой злоумышленник нанес не менее пяти ударов ножкой стула в область головы и тела знакомого.

«Потерпевший, 1970 года рождения, скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело: задержанный местный житель, 1964 года рождения, обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Четвертая часть статьи 11 УК РФ», – сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Расследование дела продолжается. Следствием назначен ряд экспертиз, проводится сбор доказательств.

Фото: tramuk.ru