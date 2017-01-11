Кражи с банковских карт в интернете могут вырасти на треть

12 Января 2017 года, 09:42

РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В этом году число сетевых краж из-за халатности клиентов кредитных организаций может вырасти на 30%, пишут «Известия» со ссылкой на оценку компании Zecurion, специализирующейся на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания.

В прошлом году число интернет-краж с банковских карт из-за халатности их владельцев достигло 107 тысяч случаев — это на 43% и 78% больше, чем в 2015 и 2014 годах соответственно. По экспертным оценкам, в 70% случаев клиенты сами понимают, как именно злоумышленники завладели их деньгами.

Рост краж в 2017 году может достигнуть 30%, а их число — 135–140 тысяч случаев, говорится в расчетах Zecurion, сделанных на основе опроса 100 крупнейших банков. Компания оценила сводные данные кредитных организаций по клиентам, которые не устанавливали антивирусы на компьютеры или сообщали свои логины и пароли для входа в личный кабинет третьим лицам.

Аналитики установили, что мошенники чаще всего атакуют компьютеры с помощью вирусов-троянов и получают дубликаты SIM-карт, на которые приходят одноразовые пароли для подтверждения операций. Иногда клиенты сами открывают страницу интернет-банка, например, в офисе, что увеличивает риски доступа к их персональным данным третьих лиц. Опасно подключать интернет-банк к социальным сетям, которые не несут ответственности за счета пользователей.

Дополнительные риски, по мнению экспертов, создает и активное использование смартфонов для входа в личный кабинет. Многие для упрощения доступа к мобильному банку предпочитают вводить четырехзначный код вместо полноценных логинов и паролей и тем самым увеличивают степень уязвимости приложения.

«Аудитория клиентов интернет- и мобильного банкинга растет, а уровень осведомленности пользователей по вопросам безопасности снижается», — прокомментировал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По словам Ульянова, для защиты от киберворов нужно заходить в интернет-банк с отдельного компьютера или с загрузочной флешки. Не стоит хранить много денег на пластиковой карте, а баланс следует пополнять по мере необходимости. Кроме того, эксперт не рекомендует заходить в интернет-банк через открытые сети Wi-Fi.

По словам руководителя направления противодействия мошенничеству Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, для интернет-покупок лучше иметь отдельную карту. Также собеседник издания рекомендует установить лимиты на расходные операции по карте и для операций в интернет-банке.

Правила безопасности в интернете актуальны еще потому, что банки не всегда охотно возмещают клиентам средства, потерянные ими по собственной неосмотрительности. Чтобы защитить клиентов кредитных организаций, власти выработали механизм защиты от киберворов: банки будут запрашивать у мобильных операторов сведения, менял ли клиент SIM-карту. Такая схема была одобрена на закрытой встрече с участием представителей Центробанка, Министерства связи и массовых коммуникаций и кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что Банк России получил принципиально новое оружие в борьбе с вредоносными сайтами и теперь сможет блокировать их за один день, что станет важным шагом в борьбе с кибермошенниками.

Фото: Twitter