Мошенники из других регионов обманули двух жительниц областного центра

12 Января 2017 года, 18:27

МУРМАНСК/ 12 января - В отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску обратилась жительница областного центра, 1955 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Заявительница рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон поступило сообщение с неизвестного номера о том, что с ее счета снято 9880 рублей. Потерпевшая перезвонила по номеру, указанному в сообщении, и неизвестный, представившись сотрудником банка, сказал ей, что операцию можно отменить, если она сообщит ему реквизиты банковской карты. Через некоторое время посредством платежной системы «Международные денежные переводы Лидер» с банковского счета северянки были списаны деньги в сумме 29 тысяч рублей. Заявительница знала о подобных случаях мошенничеств из средств массовой информации, однако под влиянием собеседника в ходе телефонного разговора все равно сообщила все данные своей карты неизвестному.

По факту следователем полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. В ходе проверки установлено, что пенсионерка общалась с мошенником по номеру, зарегистрированному в Белгородской области.

Еще одной потерпевшей от действий телефонных мошенников стала жительница областного центра, 1969 года рождения. Ей на мобильный телефон поступило сообщение следующего содержания: «Оплата услуг на сумму 4700 руб. выполнена успешно. Инфо: 8951***5103 (ОАО «Ростелеком», Курганская область.)». Северянка перезвонила по номеру, указанному в сообщении, и в беседе с молодым человеком, представившимся сотрудником банка, сообщила ему номер карты и установочные данные (на кого карта зарегистрирована и срок ее действия). Через некоторое время с ее счета произошло списание денежных средств на сумму 20 тысяч рублей в счет покупки на одном из платежных сервисов в сети Интернет.

По данному факту проводится проверка.

Полиция напоминает гражданам, что представители банка никогда в телефонном режиме не запрашивают персональные данные карты клиента. При получении подобных сообщений необходимо прийти в ближайшее отделение банка, ни в коем случае нельзя перезванивать на номера, указанные в сообщении, сообщать неизвестным лицам любые данные своих банковских карт (в том числе ее номер, фамилию, имя и отчетство владельца, срок действия, а также код безопасности, указанный на обороте карты).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по г. Мурманску)