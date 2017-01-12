В Оленегорске полицейскими задержан подозреваемый в краже

12 Января 2017 года, 19:25

ОЛЕНЕГОРСК/ 12 января - В МО МВД России «Оленегорский» обратился частный предприниматель с заявлением о краже из принадлежащего ему павильона электронных сигарет и комплектующих к ним на сумму более 10 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, что злоумышленник проник в помещение киоска, расположенного по улице Строительная, разбив стекло форточки. Телосложение подростка позволило ему попасть таким образом внутрь.

Сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств были опрошены жители ближайших домов, изучены записи с камеры видеонаблюдения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый, 17-летний житель Оленегорска, установлен и задержан.

По факту кражи, совершенной с проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: VistaNews.ru