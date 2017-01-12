Сотрудники мурманской полиции задержали подозреваемую в краже более 400 тысяч рублей

12 Января 2017 года, 19:48

МУРМАНСК/ 12 января - В полицию Мурманска поступило заявление от жителя Первомайского округа, 1958 года рождения, о том, что с его банковского счета списаны денежные средства в сумме более 444 тысяч рублей. Мужчина является пенсионером, полковником внутренней службы в отставке, и по семейным обстоятельствам ему пришлось уехать за пределы Мурманской области. Номер телефона, на который был подключен мобильный банк, он не заблокировал, так как планировал вернуться спустя непродолжительное время.

Когда он вернулся в Мурманск в начале января 2017 года, то обнаружил, что со счета его банковской карты, на которую начислялась пенсия, пропали деньги. Хищения производились с октября 2016 года по январь 2017 года.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску установили, что деньги были похищены жительницей г. Полярный, 1953 года рождения. Она призналась в совершении кражи и сообщила, что в октябре приобрела сим-карту у оператора сотовой связи. К карте была подключена услуга мобильный банк, и когда ей поступило первое сообщение о том, что на расчетный счет зачислена пенсия, у нее возник умысел завладеть чужими денежными средствами.

В отношении ранее не судимой жительницы Полярного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Женщина успела потратить украденные деньги, сделав ремонт в квартире и приобретя личные вещи. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску)

Фото: NewsVo.Ru