В Апатитах из незаконного оборота изъяты боеприпасы

12 Января 2017 года, 20:00

АПАТИТЫ/ 12 декабря - В результате реализации комплекса совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Апатитский» и сотрудниками УФСБ России по Мурманской области было установлено, что житель Апатитов, 1976 года рождения, ранее не судимый, хранит по месту жительства боевые патроны.

Сотрудники правоохранительных органов провели в квартире северянина обыск и обнаружили 117 патронов, которые были изъяты и направлены на экспертизу. Согласно заключению эксперта, патроны пригодны для стрельбы из пистолетов разных модификаций.

Мужчина рассказал полицейским, что нашел патроны в месте боевых действий советской армии во время Великой Отечественной войны, и хранил их без цели использования.

В отношении 40-летнего жителя Апатитов дознавателем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия, его частей и боеприпасов».

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стоит отметить, что всего в течение 2016 года сотрудниками полиции возбуждено 98 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Апатитский»)

Фото: GoodFon.ru