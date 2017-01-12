В Кольском районе полицейскими пресечен факт причинения побоев

12 Января 2017 года, 18:13

МУРМАШИ/ 12 января - В дежурную часть отдела полиции города с просьбой о помощи обратилась 37-летняя местная жительница. Потерпевшая заявила, что ее избил муж.

Инцидент, по ее словам, произошел в квартире по улице Энергетиков поселка Мурмаши. Ссора между супругами возникла на почве личных неприязненных отношений. В ходе нее мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее 20 ударов руками в область головы потерпевшей, а также облил ее кипятком, причинив телесные повреждения и физическую боль.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый, житель города, 1985 года рождения. Он задержан и доставлен в отдел полиции.

По факту причинения побоев возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter